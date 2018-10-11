В Подмосковье мужчину задержали за стрельбу в колледже

Сегодня, 15:17 \\ Происшествия

Он пытался при помощи оружия одержать верх над охранником. Так объяснила пресс-служба регионального Управления МВД.

 Инцидент произошел днем ранее в подмосковном городе Ногинск. По предварительным данным, 27-летний мужчина пытался несанкционированно попасть в стены колледжа для встречи со знакомой. У него на пути возник охранник, который запретил искать девушку и приказал постороннему покинуть здание. Возмущенный гость выхватил пневматический пистолет и сделал несколько выстрелов в воздух.

На звуки стрельбы прибыли сотрудники полиции, которые задержали подозреваемого. По словам источников, молодой человек был в нетрезвом состоянии. От его действий никто не пострадал. Сейчас его судьбу предстоит решить правоохранительным органам.

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Автор - Александр Лубяной
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