"Карцер" для непослушных: на директрису лагеря, запирающую детей, завели дело

Следственный комитет РФ сообщил на своем сайте о заведении уголовного дела на женщину-директора, которая запирала детей в специальном помещении в воспитательных целях.

Инцидент произошел летом в Детском оздоровительном лагере «Радуга» в Марфино Вичугского района (Ивановская область). Директор оборудовала помещение для непослушных детей. Срок заточения составлял от нескольких часов до суток. Окна в «карцере» предусмотрены не были. Выходить детям разрешалось только чтобы поесть или справить нужду. Среди пострадавших преимущественно мальчики от 9 до 13 лет. Один из детей рассказал, как женщина кричала на воспитанников, заставляя собирать вещи и идти в «карцер».

Директриса уволена. В отношении ее возбудили уголовное дело за незаконное лишение свободы. Также, сотрудники правоохранительных органов проверяют весь лагерь на совершение других противоправных действий в отношении несовершеннолетних отдыхающих.

На данный момент имя директора не оглашается. Согласно данным региональных СМИ, директором «Радуги» в последнее время была Ольга Морозова.

Осенью этого года обсуждалось попавшее в сеть видео о жестоком избиении девушки в лагере «Красная горка» в Костромской области.