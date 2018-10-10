Хирург удалил женщине здоровую почку, перепутав ее с раковой опухолью

51-летняя пациентка страдала от болей в спине после неправильно сросшегося перелома, который она получила в автомобильной аварии. Женщине назначили операцию, в ходе которой хирург самостоятельно поставил ей диагноз и решил действовать без совещания со специалистами.

В США жительница Флориды подала в суд на врача. Хирург удалил 51-летней женщине здоровую почку, перепутав ее с раковой опухолью. Врач по имени Рамон Васкес должен был сделать разрез, чтобы другие специалисты провели операцию и помогли женщине избавиться от болей в спине.

Однако, хирург решил самостоятельно удалить женщине опухоль. На самом же деле, вместо опухоли он удалил женщине здоровую почку. Более того, женщине не стали говорить о случившемся. Спустя месяц патологоанатом, осмотревший удаленную почку, установил, что орган был здоровым и удалять его не было необходимости. Теперь женщина судится с хирургом. У врача могут отобрать медицинскую лицензию. Также ему может грозить штраф в размере 250 000 долларов.

По какой причине мужчина перепутал здоровый орган с раковой опухолью – пока что не известно. СМИ пишут, что у хирурга была хорошая репутация и безупречный послужной список. Теперь же он может лишиться работы.