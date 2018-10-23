В Кемеровской области автобус с 46 пассажирами съехал в кювет

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Авария произошла в утреннее время 9 октября в пределах трассы Кузедеево – Мундыбаш – Таштагол. Транспорт двигался со стороны Новосибирска, направляясь в Шерегеш.

 Сотрудники Главного управления Госавтоинспекции МВД России по Кемеровской области сообщают о дорожно-транспортном происшествии, которое накануне зафиксировали в Таштагольском районе. Согласно информации, которую предоставляет источник, участником аварии стало лишь одно транспортное средство - автобус с 46 находившихся в нем пассажирами, все они являются туристами.

По предварительной версии следствия, причиной ДТП стали действия водителя. Он допустил, чтобы транспортное средство покинуло пределы трассы. Вследствие этого оно съехало в кювет. На место сразу вызвали правоохранителей, которые установили, что пострадавших из-за происшествия не оказалось. Всех их доставили в Шерегеш с помощью другого автобуса.

Сейчас в полиции разбираются, по какой причине водитель мог не справиться с управлением. Они допускают, что между ним и вторым водителем могло нарушаться соблюдение режима труда и отдыха. Версия еще не нашла твердого подтверждения.

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Автор - Мартина Корф
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