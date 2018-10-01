Мужчина с ножом поджег машину и устроил резню на улицах Мельбурна

Сегодня, 12:07 \\ Происшествия

Его госпитализировали с огнестрельными ранениями. Подробности рассказал супринтендант Дэвид Клэйтон, чье видеообращение опубликовали на сайте местной полиции.

 8 ноября пикап врезался в скамью и вспыхнул на улице Боурк в Мельбурне. По словам очевидцев, машину поджег водитель. Полицейские прибыли к месту ДТП у торгового центра и столкнулись с мужчиной, который устроил потасовку, вооружившись ножом. В результате резни один пострадавший умер, а двое других угодили в больницу. Медики считают их состояние стабильным.

По словам Дэвида Клэйтона, сотрудникам полиции пришлось стрелять в нарушителя для защиты себя и окружающих В итоге мужчина был остановлен тяжелой травмой. Его увезли в госпиталь. Правоохранители пытаются разобраться в произошедшем. Пока преступление не считается терактом.


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Автор - Александр Лубяной
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