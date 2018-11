Мужчина с ножом поджег машину и устроил резню на улицах Мельбурна

Его госпитализировали с огнестрельными ранениями. Подробности рассказал супринтендант Дэвид Клэйтон, чье видеообращение опубликовали на сайте местной полиции.

8 ноября пикап врезался в скамью и вспыхнул на улице Боурк в Мельбурне. По словам очевидцев, машину поджег водитель. Полицейские прибыли к месту ДТП у торгового центра и столкнулись с мужчиной, который устроил потасовку, вооружившись ножом. В результате резни один пострадавший умер, а двое других угодили в больницу. Медики считают их состояние стабильным.

По словам Дэвида Клэйтона, сотрудникам полиции пришлось стрелять в нарушителя для защиты себя и окружающих В итоге мужчина был остановлен тяжелой травмой. Его увезли в госпиталь. Правоохранители пытаются разобраться в произошедшем. Пока преступление не считается терактом.

WARNING: disturbing images. Police have shot a man after a car explosion in Melbourne's Bourke st. Witnesses say he was wielding a knife- others have been injured. More to come @10NewsFirstPER pic.twitter.com/ehMJOEIwKl