Цеповяза сделали свидетелем по делу о деликатесах в колонии

Сегодня, 11:26 \\ Происшествия

Его опросили о превышении полномочий со стороны персонала исправительного учреждения в Амурской области. Об этом рассказал адвокат Роман Боков.

 Правозащитник прибыл в колонию №3 в Ивановском районе и присутствовал, когда Вячеслав Цеповяз давал показания. Пусть подзащитного сделали свидетелем, Роман Боков решил его подстраховать. Юрист отметил, что обсудил линию защиты с другим адвокатом заключенного, который находится в Краснодарском крае. Следователи поддержали их общую позицию.

Напомним, 8 ноября правоохранители возбудили уголовное дело о нарушениях со стороны сотрудников колонии строгого режима. Предполагается, что они создали для участника банды Цапка особые условия с 2015 по 2018 год. Это позволило заключенному пользоваться мобильным телефоном и есть деликатесы: шашлык, крабов и красную икру. Поводом для подозрений стали фотографии, опубликованные, вероятно, бывшей супругой Вячеслава Цеповяза на фоне семейного конфликта. Вскоре после этого свидетеля посадили в штрафной изолятор.

Поделиться новостью:
Автор - Александр Лубяной
Главное за неделю

В Москве из-за угрозы взрыва эвакуируют ТЦ "Ереван Плаза"

 Торговый центр расположен по улице Большая Тульская, здание номер 13. Из него выводят всех посетителей, а также работников.

Специалисты в Швеции научились превращать солнечную энергию в жидкое топливо

 Специалисты из Технологического университета Чалмерса создали специальную жидкость,...

Следователи предполагают умышленное повреждение шланга для взрыва под Смоленском

 Вполне возможно, один из жильцов дома совершил преступление на фоне семейной ссоры. Так...

Свердловская чиновница объяснила молодёжи, что помощи от государства им ждать не стоит

 Директор департамента молодёжной политики Свердловской области Ольга Глацких на встрече...

В Новосибирске учеников на уроке придавило шкафами - возбуждено дело

 Одна из девочек сломала позвоночник. Об этом рассказала пресс-служба регионального...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ