Цеповяза сделали свидетелем по делу о деликатесах в колонии

Его опросили о превышении полномочий со стороны персонала исправительного учреждения в Амурской области. Об этом рассказал адвокат Роман Боков.

Правозащитник прибыл в колонию №3 в Ивановском районе и присутствовал, когда Вячеслав Цеповяз давал показания. Пусть подзащитного сделали свидетелем, Роман Боков решил его подстраховать. Юрист отметил, что обсудил линию защиты с другим адвокатом заключенного, который находится в Краснодарском крае. Следователи поддержали их общую позицию.

Напомним, 8 ноября правоохранители возбудили уголовное дело о нарушениях со стороны сотрудников колонии строгого режима. Предполагается, что они создали для участника банды Цапка особые условия с 2015 по 2018 год. Это позволило заключенному пользоваться мобильным телефоном и есть деликатесы: шашлык, крабов и красную икру. Поводом для подозрений стали фотографии, опубликованные, вероятно, бывшей супругой Вячеслава Цеповяза на фоне семейного конфликта. Вскоре после этого свидетеля посадили в штрафной изолятор.