В Волгоградской области перевернулся рейсовый автобус с беременной пассажиркой

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Инцидент произошел вечером 8 ноября, автобус двигался по маршруту «Елань – Камышин». В ДТП травмы получила два человека: 21-летняя беременная девушка и 54-летняя женщина.

 В Волгоградской области произошла авария. На дороге в Котовском районе перевернулся рейсовый автобус Mercedes-Benz. На момент ДТП на пассажирских сидениях микроавтобуса сидели 12 пассажиров, хотя их могло быть и больше. В транспортном средстве для пассажиров предусмотрено 47 мест.

В автобусе на момент аварии находилась беременная девушка. Во время поворота водитель не сумел справиться с управлением, из-за чего рейсовый микроавтобус с беременной пассажиркой опрокинулся в кювет.

Беременную девушку и 54-летнюю женщину уже увезли в медицинское учреждение. По данным, беременность пассажирки сейчас находится под угрозой. Врачи видят риски выкидыша и поставили девушке диагноз «неразвивающаяся беременность». У 54-летней женщины сломана лучевая кость. Состояние беременной и второй пострадавшей уточняется. Причины и точные детали ДТП с рейсовым автобусом устанавливают правоохранители.

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Автор - Анна Пушкина
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