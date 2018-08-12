Под Саратовом автобус сбил восьмилетнюю школьницу

В Саратовской области в городе Энгельс под колесами пригородного автобуса пострадала восьмилетняя школьница.

ГИБДД Саратовской области сообщает, что инцидент произошел в 15:50 по московскому времени на перекрестке Советской и Дзержинской улиц.

Пассажирский автобус фирмы Mercedes ехал по маршруту № 247. Согласно имеющимся данным, наезд произошел по вине пострадавшей, так как она переходила дорогу в запрещенном месте. Известно, что школьница получила некоторые травмы. Ей была оказана надлежащая медицинская помощь. Об угрозе жизни на данный момент ничего не известно.

Правоохранительные органы продолжают изучать подробности аварии.