Под Саратовом автобус сбил восьмилетнюю школьницу

Сегодня, 22:03 \\ Происшествия

В Саратовской области в городе Энгельс под колесами пригородного автобуса пострадала восьмилетняя школьница.

ГИБДД Саратовской области сообщает, что инцидент произошел в 15:50 по московскому времени на перекрестке Советской и Дзержинской улиц.

Пассажирский автобус фирмы Mercedes ехал по маршруту № 247. Согласно имеющимся данным, наезд произошел по вине пострадавшей, так как она переходила дорогу в запрещенном месте. Известно, что школьница получила некоторые травмы. Ей была оказана надлежащая медицинская помощь. Об угрозе жизни на данный момент ничего не известно.

Правоохранительные органы продолжают изучать подробности аварии.

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Автор - София Волкова
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