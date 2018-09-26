В Ленинградской области водитель сбил насмерть девочку и покинул место ДТП

Инцидент произошел сегодня, 8 ноября около 18:25, напротив 27-го дома по улице Ленина в Подпорожье.

10-летняя девочка, сбитая автомобилем, погибла на месте преступления вследствие полученных травм. Водитель скрылся, его местонахождение и марку авто сейчас пытаются установить сотрудники полиции. Сообщается, что девочка переходила дорогу на нерегулируемом участке пешеходного перехода.

В данный момент выясняются все подробности происшествия.

Согласно статистике, из-за нетрезвых водителей в прошлом году погибли 3,8 тыс. человек, почти 22,9 тыс. пострадали. В 2018 году происшествия на дорогах с участием транспорта унесли жизни 857 детей, еще 24 тысячи детей получили различные травмы.