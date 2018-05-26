В Красноярске с четвертого этажа выбросили более 10 кошек

Сегодня, 18:56 \\ Происшествия

Все животные пережили приземление. Об этом рассказала пресс-служба регионального УМВД.

 В четверг, 8 ноября, жители Краснодара обратились в полицию с сообщением о кошках, падающих из дома №183 на Ставропольской улице. Неизвестные выбросили из окна на четвертом этаже более 10 кошек. Некоторые из них травмировались при падении. Их взяли на поруки сотрудники городской ветеринарной клиники.

Тем временем правоохранители начали проверку. Они узнали от очевидцев дом и балкон, на котором заметили мужчину. Как оказалось, указанные окна ведут в одну из пяти квартир, объединенных при владении одного человека. В жилье ведет общая дверь, которую сотрудникам полиции никто не открыл. Представители МВД выясняют обстоятельства происшествия и пытаются связаться с фактической хозяйкой недвижимости. Они готовы возбудить уголовное дело по признакам жестокого обращения животными.

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Автор - Александр Лубяной
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