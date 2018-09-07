Волонтера Навального избили у штаба губернатора во Владивостоке

Сегодня, 18:02 \\ Происшествия

Активист просто шел мимо здания. Так заявил Владимир Дубровский, координатор лидера ФБК в столице Приморского края.

 По словам общественного деятеля, трое неизвестных людей вышли из штаба врио губернатора Олега Кожемяко и устроили конфликт с активистом, представляющим интересы Алексея Навального. Они атаковали прохожего, сильно повредив ему голову. К тому же, обидчики силились изрисовать жертве лицо.

Вскоре на место происшествия прибыли правоохранители. Представители губернатора заявили, что волонтер штаба Алексея Навального испортил их вывеску маркером и наклейкой. В итоге полицейские Владивостока забрали избитого активиста в отдел, отказавшись вызвать медиков. Около часу подозреваемый объяснял ситуацию.

После этого координатор штаба смог отвезти раненного к врачу. В травмпункте ему диагностировали перелом носа, рассечение губы, несколько ушибов и подозрение на сотрясение мозга. Но на этом злоключения мужчины не закончились. Спустя некоторое время позвонил участковый и сообщил о составленном против него заявлении. Люди из штаба губернатора написали, что волонтер угрожал им ножом. В свою очередь, сторонники Алексея Навального подали ответное заявление. В скором будущем они намерены пожаловаться в Следственный комитет.

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Автор - Александр Лубяной
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