В Петрозаводске грузовик с камнями сбил пешеходов на зебре
Сегодня, 8 ноября около 14:00 на пересечении улиц Ключевой и Нойбранденбургской произошло ДТП на пешеходном переходе.
Грузовик, перевозящий каменные блоки въехал в толпу людей на пешеходном переходе. Люди переходили дорогу на зеленый свет.
КамАЗ двигался, не останавливаясь в то время, как пешеходы не обратили на него внимания. После столкновения транспортное средство проехало еще некоторое расстояние, прежде чем смогло затормозить.
По предварительным данным, пострадала одна 50-летняя женщина. Она госпитализирована.
Правоохранительные органы устанавливают причины инцидента.
В октябре в Хабаровске женщина наехала на трех школьниц, переходящих дорогу по пешеходному переходу. Двое были госпитализированы. Согласно данным, женщина была трезвой. Она утверждала, что ее ослепили фары встречной машины.