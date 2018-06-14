В США мужчина едва не погиб, упав в водоем с аллигаторами

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Житель Флориды решил необычным способом познакомиться с крокодилами.

В Соединенных Штатах в одном из городков Флориды американец перелез через забор «Фермы аллигаторов» и спрыгнул в пруд с опасными хищниками. Очевидцы рассказали, что мужчина в нижнем белье и майке залез на территорию развлекательного парка с крокодилами после закрытия. Преодолев несколько заграждений и колючую проволоку, американец забрался на небольшую постройку и спрыгнул в бассейн. В нем отдыхали три крупных крокодила, длинна которых превышала 3 метра. Одна из рептилий мгновенно отреагировала и схватила незваного гостя за ногу. Мужчина чудом вырвался и убежал с кровоточащими ранами.

Спустя некоторое время молодого человека обнаружили полицейские. Смельчаком оказался 21-летний парень из Флориды. Он сразу же обратился к сотрудникам правопорядка, с просьбой оказать медицинскую помощь. Мужчина признался, что его покусал крокодил. По факту происшествия полиция предъявила ему обвинения в нарушении правил условного срока, незаконном проникновении и хулиганстве.

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Автор - Антон Словацкий
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