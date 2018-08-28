В Москве из-за угрозы взрыва эвакуируют ТЦ "Ереван Плаза"

Сегодня, 16:19 \\ Происшествия

Торговый центр расположен по улице Большая Тульская, здание номер 13. Из него выводят всех посетителей, а также работников.

 Сотрудники Главного управления МЧС России по Московской области сообщают о случае, по ходу которого в полицию поступил звонок о заложенной бомбе на территории ТЦ "Ереван Плаза", расположенного в Москве. Согласно информации, которую они предоставляют, из-за угрозы взрыва было решено эвакуировать всех находящихся в нем людей.

 О том, что действия происходят, первыми для СМИ рассказали очевидцы. Сейчас журналисты ждут официального подтверждения из правоохранительных органов.

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Автор - Мартина Корф
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