13 человек пострадали из-за стрельбы в баре Калифорнии

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Известно, что полиции удалось остановить нападавшего. Теперь он не представляет угрозы для окружающих.

 Зарубежные СМИ, в том числе канал национального телевещания США CNN, передают подробности о случае стрельбы, который накануне зафиксировали полицейские на территории штата Калифорния. Согласно информации, которую они предоставляют, в результате инцидента пострадали 13 человек. Эти данные лично подтвердил Эндрю Фокс, который занимает должность мэра города Таузанд-Окс.

СМИ также передают, что из-за действий злоумышленника несколько человек погибли, однако в правоохранительных органах подтвердили правдивость лишь одного из этих случаев. Известно также, что среди жертв оказался помощник шерифа округа Вентура.

Чтобы остановить преступника, полиции пришлось произвести в него выстрел. Из-за ранения тот скончался на месте. В полиции не исключают, что это мог быть спланированный заранее теракт.

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Автор - Мартина Корф
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