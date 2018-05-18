Стала известна причина жесткой посадки Ан-2 под Архангельском

Сегодня, 14:08 \\ Происшествия

Самолету пришлось сесть вне аэродрома из-за сильного обледенения корпуса. Об этом рассказали в региональном МЧС.

 Спасателям удалось связаться с членами экипажа Ан-2 и узнать причину жесткой посадки. Как оказалось, фюзеляж воздушно-транспортного средства покрылись льдом и механизмы перестали нормально функционировать. Из-за этого пилотам пришлось сажать самолет посреди леса в 4 километрах от места взлета. Они доставляли пассажиров из Архангельска в Мезень. Сейчас транспорт находится в 50 километрах от областной столицы.

Кроме того, ведомству стала известна информация о пострадавших. Врач, который летел среди прочих пассажиров, диагностировал несколько травм и оказал посильную помощь. Однако никто из участников происшествия не погиб. Ан-2 также получил сильные повреждения при контакте с деревьями и землей.

По словам экспертов, падение смягчила болотистая местность. Она же мешала спасателям увезти пострадавших - слишком сложные условия для посадки вертолетов Ми-8. Позднее в оперативном штабе отчитались об успешной эвакуации всех 11 пассажиров.

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Автор - Александр Лубяной
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