Острый вкус: американская девочка начиняла сладости иголками

Школьница из Соединенных Штатов на Хэллоуин угощала сверстников конфетами, набитыми швейными иглами.

В американском штате Северная Каролина сотрудники правопорядка обвинили 11-летнюю школьницу в нанесении травм мальчику. Как выяснили полицейские, девочка умышленно начиняла различные конфеты иголками, а потом давала их другим детям на Хэллоуин. В итоге, 12-летний школьник получил ранения ротовой полости из-за такого угощения. В его корзинке нашли еще несколько «острых» сладостей.

Как выяснилось в ходе следствия, 11-летняя американка умышленно использовала иглы в качестве начинки, чтобы причинить детям боль. Сейчас сотрудники правоохранительных органов штата проводят расследование и выясняют подробности происшествия. Так же планируется отправить малолетнюю преступницу на медицинскую и психологическую экспертизу, чтобы понять ее умственное и эмоциональное состояние.