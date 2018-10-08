В Новосибирске учеников на уроке придавило шкафами - возбуждено дело

Одна из девочек сломала позвоночник. Об этом рассказала пресс-служба регионального Следственного комитета.

Инцидент произошел в средней школе Новосибирска №82. Во время урока в пятом классе рухнули навесные шкафы и вытяжки. Тяжелые конструкции придавили пятерых учениц. Четверо из них отделались ушибами и ссадинами. Однако компрессионный перелом пятиклассницы признали тяжким вредом здоровью.

По этому поводу следователи возбудили уголовное дело по признакам выполнения работ, не соответствующих требованиям безопасности. Как удалось выяснить, упавшие шкафы в августе установили подрядчики из городской мебельной фабрики, с которыми школа заключила договор. Накануне объект реконструировали. В настоящее время правоохранителям разыскивают сотрудников, виновных в травмах школьниц.