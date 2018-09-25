В Москве произошло ДТП с трамваем

Известно, что на данный момент из-за этого в районе Погонного проезда затруднено движение.

Сотрудники управления Госавтоинспекции МВД России по Московской области сообщают о дорожно-транспортном происшествии, которое было зафиксировано на территории административного центра. Согласно информации, которую предоставляет источник, на востоке Москвы легковой автомобиль столкнулся с трамваем.

По предварительным данным, в ДТП пострадавших не оказалось. Проблема в том, что из-за него полиция потребовала на время остановить движение трамваев в данном районе столицы. Кроме того, проезд для автомобилей туда также закрыт. Сотрудники ГИБДД обращаются к водителям и просят, чтобы они искали другие пути и не заезжали на огороженную территорию.