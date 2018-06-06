Пассажирский самолет Ан-2 приземлился на деревья в Архангельской области

Пилоты совершили жесткую посадку. Об этом СМИ сообщают очевидцы среди местных жителей.

По предварительной информации, 8 ноября Архангельской области экстренно приземлился пассажирский самолет. На борту находились 14 человек, среди которых один ребенок и два члена экипажа. По словам свидетелей, никто не пострадал. На помощь к участникам инцидента выслали спасателей на двух вертолетах МИ-8.

Воздушное средство спланировало на деревья неподалеку от аэродрома Васьково. От взлетно-посадочной полосы место крушения разделяет лишь 4 километра. Самолет числится за Архангельским объединенным авиаотрядом. Причина столь опасной посадки пока неизвестна.