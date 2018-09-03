Стрельба в Калифорнии произошла на вечеринке студентов

По данным полиции, вследствие действий злоумышленника погиб один человек. Врачи пытались его реанимировать, однако их усилия оказались напрасными.

Только что СМИ сообщили о стрельбе, которую зафиксировали в штате Калифорния. Накануне было известно лишь то, что огонь открыли по людям в баре, и от этого пострадало много людей. Теперь же стали известны новые подробности произошедшего.

На данный момент количество жертв стрелка не указывают. Известно, что один человек получил несовместимое с жизнью ранение, после чего скончался. Инцидент произошел на вечеринке студентов, которая проходила в пригороде Лос-Анджелеса.

Стрельбу начал мужчина, который не был в числе приглашенных. Вначале он закинул внутрь помещения дымовые гранаты, а после открыл огонь. Очевидцы говорят, что слышали около трех десятков выстрелов. О нем самом они говорят полиции, что выглядит он как житель Ближнего востока и носит бороду.