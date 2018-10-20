В Самарской области произошло массовое ДТП с участием грузовых автомобилей

В Самарской области на трассе М-5 произошла авария, в которой пострадало четыре человека. В данном происшествии приняли участие четыре транспортных средства.

Авария случилась около 2:50. Два грузовых автомобиля, а также два легковых не смогли справиться с управлением, что привело к массовому ДТП. Четыре человека доставили в отделение больницы, троих госпитализировали, а одному оказали помощь на месте и отпустили.

По предварительным данным водитель грузовика Volvo направлялся в сторону Сызрани и не соблюдал безопасную дистанцию и спровоцировал столкновение с легковым автомобилем «Волга». Удар последовал с такой силой, что машина вылетела на встречную полосу и столкнулась с другой фурой Mercedes. Далее последовало еще одно столкновение грузового автомобиля и легковушки.

Водители грузовиков по итогу попали в больницу, также госпитализированы два пассажира, которые находились в автомобиле Lifan. Несовершеннолетних среди травмированных не находилось. На данный момент правоохранительные органы проводят необходимые проверки для того, чтобы установить причины столкновения.

Ранее в Курской области произошло столкновение двух грузовых автомобилей, которые последовали аварии легковых машин. Водители получили серьезные травмы. На данный момент на участке аварии приостановлено движение. Сотрудники полиции выясняют причины обстоятельств.