СМИ: Множество людей пострадало от стрельбы в баре Калифорнии

Сегодня, 11:22 \\ Происшествия

Злоумышленник открыл огонь по незнакомым людям. Его мотивы представители правоохранительных органов пока не выяснили.

 Зарубежные СМИ передают срочные новости, согласно которым в Соединенных Штатах Америки произошла стрельба, от которой пострадало множество людей. Согласно информации, которую предоставляет источник, инцидент зафиксировали в одном из баров Калифорнии.

 Точное число жертв пока неизвестно. Известно, что сразу после начала на место вызвали полицию, однако стрелок сбежал еще до того, как сотрудники прибыли к учреждению. До сих пор они продолжают его поиски, не разглашая данных о подозреваемом.

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Автор - Мартина Корф
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