СМИ: Множество людей пострадало от стрельбы в баре Калифорнии

Злоумышленник открыл огонь по незнакомым людям. Его мотивы представители правоохранительных органов пока не выяснили.

Зарубежные СМИ передают срочные новости, согласно которым в Соединенных Штатах Америки произошла стрельба, от которой пострадало множество людей. Согласно информации, которую предоставляет источник, инцидент зафиксировали в одном из баров Калифорнии.

Точное число жертв пока неизвестно. Известно, что сразу после начала на место вызвали полицию, однако стрелок сбежал еще до того, как сотрудники прибыли к учреждению. До сих пор они продолжают его поиски, не разглашая данных о подозреваемом.