Фрегат НАТО не разминулся с танкером у норвежского берега

Сегодня, 10:49 \\ Происшествия

В прибрежных водах Норвегии военный корабль столкнулся с танкером, полным нефти.

Инцидент произошел ранним утром. Фрегат Военно-морского флота Норвегии возвращался в родной порт с учебного похода, проходящего в рамках военных учений стран Североатлантического альянса. Неподалеку от района Хордаланн, военное судно врезалось в нефтяной танкер, который выходил из гавани. На фрегате находились 137 членов экипажа, а в команде грузового судна числилось 25 моряков.

По словам официального представителя норвежской спасательной команды Уле Якоба Хартвигсена, в район столкновения прибыли специальные корабли и катера, которые предназначены для борьбы с огнем, эвакуации пострадавших и прочих спасательных операций. «На данный момент известно, что в инциденте никто не погиб, но 7 членов экипажа фрегата нуждаются в медицинской помощи. Угрозы затопления судов, либо утечки нефти из танкера не выявлено», - сообщил Уле Хартвигсен.

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Автор - Антон Словацкий
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