В Воронеже вандалы надругались над портретом Ленина в Комсомольском сквере

Сегодня, 10:37 \\ Происшествия

Пользователи сети считают, что это не просто баловство подростков, а осознанное выражение гражданской позиции.

 В сети бурно обсуждают фотографии, которые накануне опубликовала одна из жительниц Воронежа. На них запечатлен стенд, посвященный Всесоюзному ленинскому коммунистическому союзу молодёжи и расположенный в Комсомольском сквере. Согласно короткому сообщению, приложенному к снимкам, над ним надругались вандалы.

 Они закрасили черной краской из баллончика портрет Владимира Ленина, а также изображения, где показывались ордена Красного Знамени и Трудового Красного Знамени. Происшествие зафиксировали прямо перед Днем Великой Октябрьской социалистической революции, поэтому жители города считают, что оба события связаны.

Между тем, на территории сквера лишь недавно провели ремонт. Так, рабочие трудились над восстановлением состояния спортивной площадки, в необходимых местах установили ограждения, заменили старые скамейки и урны новыми.

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Автор - Мартина Корф
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