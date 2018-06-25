В Москве задержали подозреваемого по делу об убийстве женщины в лифте

Мужчину поймали с поличным на новом преступлении в Ново-Переделкино. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

6 ноября в одном из домов на улице Знаменские садки в Северном Бутово нашли убитой 52-летнюю женщину. Неизвестный нанес жительнице Москвы с десяток ножевых ранений в кабине лифта, чтобы завладеть её деньгами. По данным очевидцев, напавших было двое.

Теперь же столичные правоохранители задержали подозреваемого. Патрульные пресекла очередной разбой и задержали предполагаемых злоумышленников на месте преступления. Полицейские пришли к выводу, что один из задержанных причастен к убийству горожанки в лифте. Источники телеканала "360" утверждают, что он признался в содеянном. По данным СМИ, подозреваемый работает продавцом на рынке.