Цеповяза отправили в штрафной изолятор из-за скандальных фото

Вероятно, участника банды Цапка наказали за нарушения внутреннего распорядка колонии. Об этом рассказала Наталья Охотникова - председатель общественной наблюдательной комиссии в Амурской области.

8 ноября адвокат узнал, что Вячеслав Цеповяз находится в штрафном изоляторе. Сотрудники исправительного учреждения не разглашают, на каких основаниях заключенного перевели из камеры. В стенах ШИЗО осужденных могут держать до одного месяца. Наталья Охотникова предполагает, что Вячеслав Цеповяз мог совершить серьезный проступок. Она намерена выяснить все обстоятельства, проверив колонию вместе с представителями прокуратуры.

Напомним, днем ранее ФСИН передала в Следственный комитет подлинные фотографии, на которых Вячеслав Цеповяз запечатлен отнюдь не в тюремных условиях. Судя по материалам, заключенный в 2015 году пользовался мобильным телефоном и употреблял всяческие деликатесы вместе с товарищами. Например, шашлык, крабов и красную икру. Как заявила Наталья Охотникова после посещения колонии в октябре - Вячеслав Цеповяз отбывает срок в обычных, не привилегированных условий. А вот по данным СМИ, деньги на шикарную жизнь ему передавала супруга, которая и опубликовала скандальные снимки на фоне конфликта с разделом имущества.