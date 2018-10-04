Ребенок пострадал в ДТП с "Делимобилем" в Санкт-Петербурге

Сегодня, 08:34 \\ Происшествия

Авария произошла на пересечении улицы Долгоозерной и проспекта Королева. Эта местность находится в Приморском районе.

 Сотрудники управления Госавтоинспекции МВД России по Ленинградской области сообщают о дорожно-транспортном происшествии, которое зафиксировали на территории административного центра. Согласно информации, которую они предоставляют, по ходу аварии пострадал ребенок.

 Участниками ДТП в Санкт-Петербурге стали два автомобиля: иномарка Kia с пометкой "Такси" и машина, взятая напрокат из сети "Делимобиль". По предварительной версии правоохранителей, аварию спровоцировал водитель такси, который не уступил дорогу "Делимобилю" и сам в него въехал. Вследствие данного происшествия травмы получил ребенок, сидящий в Kia. О степени их тяжести пока ничего не известно.

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Автор - Мартина Корф
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