Ребенок пострадал в ДТП с "Делимобилем" в Санкт-Петербурге

Авария произошла на пересечении улицы Долгоозерной и проспекта Королева. Эта местность находится в Приморском районе.

Сотрудники управления Госавтоинспекции МВД России по Ленинградской области сообщают о дорожно-транспортном происшествии, которое зафиксировали на территории административного центра. Согласно информации, которую они предоставляют, по ходу аварии пострадал ребенок.

Участниками ДТП в Санкт-Петербурге стали два автомобиля: иномарка Kia с пометкой "Такси" и машина, взятая напрокат из сети "Делимобиль". По предварительной версии правоохранителей, аварию спровоцировал водитель такси, который не уступил дорогу "Делимобилю" и сам в него въехал. Вследствие данного происшествия травмы получил ребенок, сидящий в Kia. О степени их тяжести пока ничего не известно.