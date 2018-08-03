В Петербурге мужчину осудили на 20 лет колонии за убийство девочки-подростка

22-летний Кирилл Мустяц признан виновным в убийстве девочки подростка и краже ее личных вещей. Приговор был вынесен Кировским районным судом Санкт-Петербурга.

17-летняя девушка умерла от асфиксии. В результате личных разногласий осужденный сдавил ей шею петлей из гибкого материала и руками. После этого подсудимый забрал с собой ноутбук и смартфон Apple Iphone 5, принадлежавшие убитой. В целях сокрытия улик, злоумышленник поджег квартиру, в которой остался труп девушки. Преступник был задержан в Новосибирской области спустя три недели. Инцидент произошел в ноябре 2016 года на проспекте Маршала Жукова.

Согласно приговору, Кирилл Мустяц проведет 20 лет в колонии строгого режима. Подсудимый признал свою вину, и решение суда не оспаривал.

Прокурор также вынес на рассмотрение гражданский иск о выплате компенсации бабушке погибшей девочки, которую она воспитывала самостоятельно. Компенсация составит 1 млн. рублей. Иск был полностью удовлетворен судом.

Также был вынесен приговор по делу 14-летней давности об убийстве девушки из детдома.

В 2004 году Никамагомед Каранаев, Дмитрий Тумин и Дмитрий Блохин создали преступную группировку, чтобы отнимать жилье малоимущих граждан. Войдя в круг общения девушки, они завладели ее комнатой, чтобы продать. Девушка была задушена и сожжена.

Сегодня, 7 ноября стало известно об осуждении Каранаева на пожизненный срок. Тумин получил 22 года строгого режима. Приговор Блохину был вынесен ранее.