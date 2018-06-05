Жительница Москвы найдена убитой вместе с сыном

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В Москве заведено уголовное дело в связи с убийством женщины и ее сына в северной части Москвы.

По словам представителя следственного комитета Москвы Юлии Ивановой, сегодня вечером, 7 ноября в Москве по улице Софьи Ковалевской в жилом доме было найдено два трупа – женщина и подросток. Правоохранительные органы сразу обнаружили признаки насильственной смерти.

Родство женщины и мальчика подтвердила мать убитой. Она обнаружила погибших родственников, решив навестить их. Возраст подростка – 12 лет. Главным подозреваемым выступает мужчина, который часто проведывал погибшую женщину. Сейчас устанавливается его местонахождение.

Орудием убийства выступил нож, который злоумышленник оставил в квартире. Жертвам нанесены множественные ранения, а голову мальчика убийца обмотал скотчем.

На место происшествия выехал глава московского управления СК РФ Андрей Стрижов.

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Автор - София Волкова
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