"Вандализм": в Москве бесповоротно сожгли храм Иоанна Богослова

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Неизвестный обложил здание автомобильными покрышками и воспламенил при помощи бензина. Об этом сообщили представители Финансово-хозяйственного управления РПЦ.

 Храм Иоанна Богослова на Лодочной улице загорелся вечером 6 ноября. Десятки жителей Москвы вместе со сторожем пытались сдержать пламя до прибытия пожарной бригады, используя огнетушители. Кроме того, прихожане вытаскивали из горящих помещений ценные предметы. О поджоге свидетельствуют записи с камер наблюдения.

Церковники пишут, что храм бесповоротно потерян, несмотря на приложенные усилия. Языки огня сожгли алтарь, крышу и пол, сильно закоптили иконы и прочие предметы. Кроме того, из-за высокой температуры потрескались стекла. В таких условиях богослужения проводить невозможно. Местное руководство РПЦ теперь решает, где будут принимать верующих, пока не закончатся строительные работы в каменном комплексе поблизости.

Советник мэра Владимир Ресин очень возмущен поджогом храма. Он считает произошедшее актом вандализма от человека с психическими отклонениями - здоровые граждане такого не совершают. Депутат Госдумы допускает, что преступление совершил фанатик или радикальный политический активист. Стоит отметить: ранее по делу допросили Антона Николаева, который вместе с единомышленниками возражал против строительства храма. Он призывал оставить на том месте парк.

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Автор - Александр Лубяной
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