Прокуратура Монако обвинила миллиардера Рыболовлева в коррупции

Сегодня, 19:02 \\ Происшествия

На время расследования бизнесмена отпустили под подписку о невыезде. Об этом пишет AFP.

 Прокуратура Монако во главе с Сильви Пети-Леклером завершила проверку по делу Дмитрия Рыболовлева, задержанного 6 ноября. Ему выдвинули официальное обвинение в коррупционной деятельности. Вместе с ним под судебным контролем удерживают ещё трех человек, которые некогда занимали в Монако высокие административные посты.

Правоохранители пока не раскрывают, в чем именно может быть замешан Дмитрий Рыболовлев. Местные СМИ предполагают, что дело касается спортивного трансфера игрока Килиана Мбаппе из клуба "Монако" в "ПСЖ". Юристы заявили, что к прокурорам попали важные данные из телефона адвоката обвиняемого. Стоит отметить, что руководство футбольного клуба отрицает причастность владельца к преступной деятельности.

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Автор - Александр Лубяной
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