Прокуратура Монако обвинила миллиардера Рыболовлева в коррупции

На время расследования бизнесмена отпустили под подписку о невыезде. Об этом пишет AFP.

Прокуратура Монако во главе с Сильви Пети-Леклером завершила проверку по делу Дмитрия Рыболовлева, задержанного 6 ноября. Ему выдвинули официальное обвинение в коррупционной деятельности. Вместе с ним под судебным контролем удерживают ещё трех человек, которые некогда занимали в Монако высокие административные посты.

Правоохранители пока не раскрывают, в чем именно может быть замешан Дмитрий Рыболовлев. Местные СМИ предполагают, что дело касается спортивного трансфера игрока Килиана Мбаппе из клуба "Монако" в "ПСЖ". Юристы заявили, что к прокурорам попали важные данные из телефона адвоката обвиняемого. Стоит отметить, что руководство футбольного клуба отрицает причастность владельца к преступной деятельности.