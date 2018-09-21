Московская полиция задержала мужчину, пришедшего с гранатой в гей-клуб

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Против 40-летнего гражданина возбудили уголовное дело по признакам незаконного ношения взрывных устройств. Об этом 7 ноября рассказала пресс-служба столичного ГУ МВД.

 26 октября к правоохранителям обратился директор гей-клуба "Секрет", расположенного в Нижнем Сусальном переулке. Он сообщил о подозрительном мужчине, пришедшем с гранатой. Московская полиция задержала уроженца Саратовской области, у которого при себе действительно был предмет, похожий на устройство времен Второй мировой войны.

Предполагаемое оружие направили на экспертизу. Как оказалось, мужчина действительно носил при себе корпус гранаты "Ф-1". Несмотря на вкрученный запал, в ней не было взрывчатого вещества и воспламеняющих компонентов. Теперь обладателя могут наказать по 222 статье Уголовного кодекса.

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Автор - Александр Лубяной
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