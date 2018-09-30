В Японии военный грузовик въехал в жилой дом

Сегодня, 17:30 \\ Происшествия

На севере Японии в поселке Оирасэ префектуры Аомори военный грузовик врезался в жилой дом. Инцидент произошел сегодня утром. Об этом рассказало информационное агентство Kyodo.

Вследствие столкновения одна из частей жилого дома разрушена. По предварительным данным, пострадали два военнослужащих. Среди жильцов дома жертв и пострадавших нет.

Стало известно, что грузовик принадлежит военной базе Мисава воздушных сил самообороны Японии. Двое служащих перевозили в грузовике коммуникационное оборудование. В данный момент местные правоохранительные органы исследуют причины происшествия.

22 мая этого года в Японии произошло столкновение легкового автомобиля и женщины на велосипеде. Водитель врезался в ворота детского сада и погиб. Женщина получила серьезные травмы. На территории детского сада никто не пострадал.

В воскресенье 4 ноября в северной части Японии произошло землетрясение мощностью 5,9 баллов. Информация о пострадавших отсутствует.

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Автор - София Волкова
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