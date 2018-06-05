В Иркутске подросток-самозванец ограбил студента

Сегодня, 14:11 \\ Происшествия

В Иркутске задержан 17-ти летний подросток. Ему предъявлено обвинение в похищении телефона стоимостью 20 тысяч рублей.

Инцидент произошел в ночь на 29 октября в иркутском баре, который находится на улице Богдана Хмельницкого. Студент одного из городских вузов повредил имущество бара, однако возместить ущерб отказался. Тогда к нему под видом сотрудника заведения подошел неизвестный молодой человек, который насильно забрал у него смартфон и заявил, что не вернет его до тех пор, пока студент не расплатится с баром. Однако свое обещание злоумышленник не сдержал. Чтобы у пострадавшего не возникло подозрений, подросток даже оставил свой номер телефона.

По данным следствия, преступника удалось задержать по "горячим следам". Сейчас он ожидает суда и находится под подпиской о невыезде. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ «Грабеж», которая предусматривает лишение свободы до 4 лет. Расследование дела продолжается. Известно, что подросток уже попадал в поле зрения правоохранителей за такие же преступления.

Поделиться новостью:
Автор - Анна Андреева
Главное за неделю

Онкобольного мужчину до смерти избили в Миассе

 Неизвестные напали на местного жителя на проспекте Макеева. От травм потерпевший скончался.

Владелец LADA Vesta рассказал о защите автомобиля от угона

Владелец LADA Vesta поделился информацией о том, как можно уберечь свой автомобиль от...

«Он в шоке»: Отец изнасилованной в Уфе девушки-дознавателя находится в предынфарктном состоянии

 Изначально мужчина не хотел, чтобы история с изнасилованием его дочери стала достоянием...

Свердловская чиновница объяснила молодёжи, что помощи от государства им ждать не стоит

 Директор департамента молодёжной политики Свердловской области Ольга Глацких на встрече...

Следователи предполагают умышленное повреждение шланга для взрыва под Смоленском

 Вполне возможно, один из жильцов дома совершил преступление на фоне семейной ссоры. Так...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ