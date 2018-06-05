В Иркутске подросток-самозванец ограбил студента

В Иркутске задержан 17-ти летний подросток. Ему предъявлено обвинение в похищении телефона стоимостью 20 тысяч рублей.

Инцидент произошел в ночь на 29 октября в иркутском баре, который находится на улице Богдана Хмельницкого. Студент одного из городских вузов повредил имущество бара, однако возместить ущерб отказался. Тогда к нему под видом сотрудника заведения подошел неизвестный молодой человек, который насильно забрал у него смартфон и заявил, что не вернет его до тех пор, пока студент не расплатится с баром. Однако свое обещание злоумышленник не сдержал. Чтобы у пострадавшего не возникло подозрений, подросток даже оставил свой номер телефона.

По данным следствия, преступника удалось задержать по "горячим следам". Сейчас он ожидает суда и находится под подпиской о невыезде. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ «Грабеж», которая предусматривает лишение свободы до 4 лет. Расследование дела продолжается. Известно, что подросток уже попадал в поле зрения правоохранителей за такие же преступления.