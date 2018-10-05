ФСИН признала подлинными фото заключенного из банды Цапка с икрой и шашлыком

Теперь материалы предстоит изучить следователям. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Недавно в СМИ опубликовали тюремные фотографии Вячеслава Цеповяза, осужденного за преступления в составе банды Цапка. На снимках заключенный пирует деликатесами: красной икрой, крабами, шашлыком и соевым. Вдобавок, у него в руках запечатлели мобильный телефон, запрещенный в местах лишения свободы. При этом на Вячеславе Цеповязе видна традиционная для колонии роба. По словам земляков из станицы Кущевской, деньги на шикарную жизнь преступнику слала бывшая супруга Наталья. Она утверждает, что ежегодно присылала заключенному около 3 миллионов рублей.

Снимки свидетельствуют о коррупции со стороны персонала колонии. В руководстве ФСИН проанализировали фотографии и признали их подлинными, однако далеко не свежими. По предварительной информации, в столь комфортных условиях Вячеслава Цеповяза сфотографировали в 2015 году. Как отметил замдиректора ФСИН Валерий Максименко, материалы в прокуратуру принесла сама жена на фоне крупного конфликта. По его словам, заключенные могут вполне законно заказать себе в камеру пищу из интернет-магазина. Однако наличие телефона является строгим нарушением порядка, которое необходимо пресекать. Напомним, Вячеслава Цеповяза приговорили к 19 годам лишения свободы за убийство 12 человек в станице Кущевская.