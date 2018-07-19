Жительница Кубани заказала убийство мужа в рассрочку

59-летняя россиянка устала от супружеской жизни и наняла киллеров, чтобы убить своего мужа. Об этом рассказала официальный представитель следственного управления Следственного комитета России (СКР) по Краснодарскому краю Наталья Смяцкая.

Оказалось, что женщина собиралась оплачивать оказанные ей услуги в рассрочку. В поисках киллера пенсионерка обратилась к своему знакомому и попросила его помочь ей найти подходящую кандидатуру. Женщина даже смогла объяснить мотивы. По ее словам, она очень устала от брака, поскольку в последнее время отношения с супругом совсем испортились.

В правоохранительные органы обратился друг, поскольку понял, что пенсионерка настроена очень серьезно. Сотрудники полиции отправили оперативника на встречу с женщиной под видом того самого киллера. На встрече заказчица подтвердила свои намерения. Женщина внесла залог в размере 10 тысяч рублей. Остальное жительница Кубани обещала отдать с продажи квартиры и машины после совершения исполнителем соответствующих действий.

Представители правоохранительных органов инсценировали гибель ее супруга, чтобы арестовать злоумышленницу. Для подтверждения исполнения заказа ей предоставили фотографии, на которых был изображен якобы труп ее мужа. После этого пенсионерка передала подставному киллеру подписанный договор продажи автомобиля. Как раз в этот момент ее и задержали. В настоящий момент против нее возбуждено уголовное дело за "подстрекательство к приготовлению к убийству по найму".