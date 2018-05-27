Российские спецслужбы спасли гостей ЧМ-2018 от ряда терактов

Злоумышленники планировали задействовать беспилотники. Об этом рассказали директор ФСБ Александр Бортников и представитель Совета безопасности Николай Патрушев.

7 ноября главы спецслужб, правоохранителей и органов безопасности открыли очередное совещание. Выступая на мероприятии, Александр Портников отчитался о работе своего ведомства на Чемпионате мира по футболу, прошедшего в России в средине июля. Спецслужбы предотвратили все терактов, которые радикальные организации могли устроить во время подготовки и самих матчей ЧМ-2018. По его словам, ФСБ пресекло ряд таких попыток и спасли отдыхающих.

Николай Патрушев подчеркнул, что в этом российским правоохранителям помогали коллеги из других стран. По его словам, именно благодаря тесному сотрудничеству удалось обеспечить полную безопасность гостей мероприятия - ведь не произошло ни одного теракта.