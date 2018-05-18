Следователи предполагают умышленное повреждение шланга для взрыва под Смоленском
Вполне возможно, один из жильцов дома совершил преступление на фоне семейной ссоры. Так заявила СМИ представитель регионального СУ СК Наталья Зуева.
Следователи продолжают расследовать взрыв, который 6 ноября произошел в поселке Пригорское под Смоленском. От него пострадали 16 квартир, межэтажные перекрытия, а также четыре человека. Двое из них попали в больницу. Остальных 52 жильца власти региона размещают во временных центрах.
Как выяснили правоохранители, эпицентр пришелся на квартиру №88, расположенную на 6 этаже. В ней жил 47-летний гражданин. Сотрудники СК предполагают, что именно он спровоцировал взрыв. По одной из версий, после конфликта с родственниками, мужчина повредил шланг баллона и воспламенил газ при помощи искры. Следователи возбудили уголовное дело по признакам покушения на убийство нескольких человек общеопасным способом и уничтожение чужого имущества.