В Великобритании огромного пса насмерть испугали фейерверки

Празднование Ночи Гая Фокса завершилось трагедией для московской сторожевой в одном из приютов. Об этом пишет таблоид Daily Mail.

5 ноября в Великобритании традиционно отмечают праздник, который иногда называют Ночью фейерверков. По предварительным данным, накануне запуска пиротехники в графстве Большой Манчестер собак заперли в вольерах. После громких залпов, сотрудники учреждения решили выпустить питомцев на прогулку. Внезапно рядом с территорий приюта раздались новые разрывы, испугавшие собак.

Среди животных оказался пес по кличке Уинстон, который отличался больным сердцем. Огромный питомец весом в 80 килограммов безуспешно пытался найти убежище. В итоге испуганную собаку настигла смерть от сердечного приступа. Представители приюта нашли его труп утром.

Руководитель организации Эмма Биллингтон возмущена происшествием. Она отметила, что Уинстона привезли из Болгарии. Предыдущие владельцы били пса, что могло сказаться на его здоровье. По словам Эммы Биллингтон, приют находится в стороне от оживленных улиц. Поэтому неясно, почему люди запустили фейерверки и петарды у самых его стен. Она считает, что ответственные за это попросту убили многострадального пса.