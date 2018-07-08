Кальян в учительской: полицию Уссурийска заинтересовала вечеринка школьников

Сын директора школы «оторвался» с приятелями прямо в учительской.

Прокуратурой Приморского края совместно с местными органами правопорядка проводится проверка по факту нарушений в одной из школ Уссурийска. На днях в интернете появилось видео, где ученики употребляют алкоголь, курят кальян и веселятся в учительском кабинете. Предполагается, что все происходило в средней школе Новоникольска в Приморье.

В пресс-службе полиции рассказали, что правоохранительные органы края проводят проверку по данному инциденту, якобы случившемуся в одном из сельских учебных заведений Уссурийского округа. По завершении проверки будет принято соответствующее решение, согласно законам Российской Федерации. Параллельную проверку инцидента ведут сотрудники Приморской прокуратуры. Авторы видеоролика в социальных сетях указали, что один из учеников на вечеринке приходится сыном школьному директору.