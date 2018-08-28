В Хабаровском крае сотрудники полиции вернули мужчине забытые 9 тысяч долларов

Житель Сахалина обратился в правоохранительные органы с заявлением о пропаже денег и документов. Однако позже выяснилось, что мужчина просто оставил их в гостиничном номере, где проживал в посёлке Ванино.

Сахалинец рассказал, что намеревался вернуться домой с помощью парома, который отбывал из поселка Ванино, расположенном в Хабаровском крае. Отмечается, что мужчина успешно завершил трудовой контракт. Однако переправу закрыли вследствие неблагоприятных погодных условий. В самый последний момент разыгрался шторм. Житель Сахалина решил переждать его в одной из местных гостиниц. Однако очень скоро мужчина понял, что шторм затянется надолго. Поэтому сахалинец приобрел билет на самолет и решил добраться домой по воздуху.

Пропажу денег и документов пассажир заметил уже в аэропорту, где и обратился к сотрудникам транспортной полиции. Он также рассказал полицейским, где проживал все это время. Стражи порядка решили, в первую очередь, проверить гостиничный номер и оказались правы. В результате осмотра денежные средства в размере 9 тысяч долларов и документы гражданина были найдены под креслом. Несколько дней спустя мужчина поехал в отделение полиции, чтобы забрать свои личные вещи, которые полицейские вернули ему, и поблагодарить сотрудников правоохранительных органов за оперативную работу.