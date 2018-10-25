Россия официально обратилась к властям Монако после ареста Рыболовлева

Дипломатические представители российской стороны во Франции потребовали от княжества прояснить историю с олигархом Рыболовлевым.

Официальная Москва направила запрос главе Монако, с требованием прояснить подробности в ситуации вокруг ареста миллиардера Дмитрия Рыболовлева. Данная информация была озвучена представителем дипломатической миссии во Франции Сергеем Париновым.

«Мы отправили письмо с запросом в руководство княжеством с целью получить ясную картину с задержанием Рыболовлева. На данный период времени наша сторона не обладает никакой информацией. Обращений от Дмитрия тоже не поступало», - прокомментировал дипломат.

Ранее, издание Le Monde опубликовало на своих страницах информацию, что в первой половине дня 6 ноября правоохранительные органы Монако арестовали российского олигарха Дмитрия Рыболовлева, чтобы прояснить детали в коррупционном скандале. По данным газеты, полиция княжества провела обыск в резиденции бизнесмена.