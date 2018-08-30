В подмосковном Пушкино загорелся склад

Сегодня, 21:31 \\ Происшествия

Крупный пожар в подмосковном Пушкино охватил 1200 кв. метров площади склада. Об этом сообщает Главное управление МЧС. По их данным, сообщение о пожаре поступило в 18:40 по московскому времени. Инцидент произошел в доме № 14 по улице Учинской.

Некоторые очевидцы утверждают, что огонь охватил автосервис и административное здание.

Согласно предварительным данным, произошло частичное обрушение крыши. Причина возгорания пока что не установлена.

Информация о пострадавших отсутствует.

На месте продолжают работать спасатели: 73 человека, в том числе от МЧС – 28 человек, и 29 единиц техники. На место происшествия отправилась химическая лаборатория ПСО-26 «Мособлпожспас» для проверки воздуха на содержание вредных веществ.

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Автор - София Волкова
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