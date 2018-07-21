Боксер-чемпион подавился и умер на конкурсе по поеданию круассанов

Сегодня, 20:28 \\ Происшествия

В аргентинском городе Пинамар бывший претендент на титул чемпиона мира по боксу соревновался в поедании круассанов на скорость. Боксер съел третий рогалик и подавился.

56-летний боксер-чемпион Марио Мело был известен в 80-90-х годах. Спортсмен был чемпионом Аргентины и чемпионом Южной Америки. В 1990 году боксер хотел стать чемпионом мира, однако проиграл своему противнику в первом раунде. За свою жизнь Марио Мело провел 30 поединков на профессиональном ринге. Из них боксер побеждал 21 раз и проиграл лишь 9 боев.

На конкурсе по поеданию круассанов боксер-чемпион хотел завоевать звание самого быстрого едока. Однако, после 3 круассана он подавился. Другие участники конкурса попытались помочь боксеру, но все попытки оказались тщетными. Мужчина умер.

Смерть боксера наступила из-за круассана. Кусочек выпечки застрял в его дыхательных путях и тот стал задыхаться. Из-за блокировки дыхательных путей боксер-чемпион умер, как бы ему не старались помочь другие участники конкурса. В Сети многие пользователи назвали смерть боксера трагичной, ведь он умер от несчастного случая, который никто не мог предвидеть.

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Автор - Анна Пушкина
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