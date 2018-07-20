«Жертва» уже показала свои синяки и побои. По данным СМИ, изначально девушка попросила у Руслана Шамсуарова денег, но после отказа решила заявить об изнасиловании.

Сын вице-президента ЛУКОЙЛа получил известность после скандальных гонок на престижных автомобилях «Гелендваген». Инцидент случился 2 года назад, тогда Руслану Шамсуарову присудили 15 суток ареста. В этот раз скандал разгорелся из-за обвинений в изнасиловании.

По данным СМИ, сына вице-президента ЛУКОЙЛа обвинили в изнасиловании. «Жертвой» оказалась 23-летняя студентка, которая приехала из Ростова в Москву. Девушка по имени Виктория М. имеет привлекательный внешний вид. Судя по снимкам в социальных сетях, студентка любит облегающую одежду, каблуки и роскошные украшения. Свою страницу в Instagram девушка удалила практически сразу же после начала скандала. Однако, в социальной сети «ВКонтакте» была найдена старая страница, на которой предположительно находятся снимки «жертвы» сына вице-президента.

СМИ также сообщают, что во время дачи показаний Шамсуаров поведал полицию шокирующие данные. По информации, девушка вступила с ним в связь добровольно. Однако, потом она резко стала жаловаться на «финансовые сложности».

Якобы, девушка стала просить у обеспеченного юноши денег, но тот помогать ей материально отказал. Тогда студентка стала угрожать заявлением в полицию, но сына вице-президента ЛУКОЙЛа это не испугало. Руслан Шамсуаров также завил, что девушка работает в эскорте. СМИ пишут, что юноша рассказал об этом и матери студентки. Якобы, он нашел номер матери девушки и решил открыть ей глаза на реальную жизнь ее дочери в Москве.

В СМИ уже появилось видео, на котором «жертва» показывает синяки. По мнению девушки, эти побои являются свидетельством того, что ее изнасиловали. В ролике студентка из Ростова едет в лифте, а затем обращается к консьержке и спрашивает, какой номер квартиры «у Руслана».