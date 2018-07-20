Сына вице-президента ЛУКОЙЛа обвинили в изнасиловании

Сегодня, 19:27 \\ Происшествия

«Жертва» уже показала свои синяки и побои. По данным СМИ, изначально девушка попросила у Руслана Шамсуарова денег, но после отказа решила заявить об изнасиловании.

Сын вице-президента ЛУКОЙЛа получил известность после скандальных гонок на престижных автомобилях «Гелендваген». Инцидент случился 2 года назад, тогда Руслану Шамсуарову присудили 15 суток ареста. В этот раз скандал разгорелся из-за обвинений в изнасиловании.

По данным СМИ, сына вице-президента ЛУКОЙЛа обвинили в изнасиловании. «Жертвой» оказалась 23-летняя студентка, которая приехала из Ростова в Москву. Девушка по имени Виктория М. имеет привлекательный внешний вид. Судя по снимкам в социальных сетях, студентка любит облегающую одежду, каблуки и роскошные украшения. Свою страницу в Instagram девушка удалила практически сразу же после начала скандала. Однако, в социальной сети «ВКонтакте» была найдена старая страница, на которой предположительно находятся снимки «жертвы» сына вице-президента.

СМИ также сообщают, что во время дачи показаний Шамсуаров поведал полицию шокирующие данные. По информации, девушка вступила с ним в связь добровольно. Однако, потом она резко стала жаловаться на «финансовые сложности».

Якобы, девушка стала просить у обеспеченного юноши денег, но тот помогать ей материально отказал. Тогда студентка стала угрожать заявлением в полицию, но сына вице-президента ЛУКОЙЛа это не испугало. Руслан Шамсуаров также завил, что девушка работает в эскорте. СМИ пишут, что юноша рассказал об этом и матери студентки. Якобы, он нашел номер матери девушки и решил открыть ей глаза на реальную жизнь ее дочери в Москве.

В СМИ уже появилось видео, на котором «жертва» показывает синяки. По мнению девушки, эти побои являются свидетельством того, что ее изнасиловали. В ролике студентка из Ростова едет в лифте, а затем обращается к консьержке и спрашивает, какой номер квартиры «у Руслана».

Поделиться новостью:
Автор - Анна Пушкина
Главное за неделю

Скончался "крестный отец" фильмов с Брюсом Ли и Джеки Чаном

 Именно Рэймонд Чоу снискал этии актерам всемирную популярность. Об этом написало издание South China Morning Post.

Свердловская чиновница объяснила молодёжи, что помощи от государства им ждать не стоит

 Директор департамента молодёжной политики Свердловской области Ольга Глацких на встрече...

Онкобольного мужчину до смерти избили в Миассе

 Неизвестные напали на местного жителя на проспекте Макеева. От травм потерпевший...

Владелец LADA Vesta рассказал о защите автомобиля от угона

Владелец LADA Vesta поделился информацией о том, как можно уберечь свой автомобиль от...

«Он в шоке»: Отец изнасилованной в Уфе девушки-дознавателя находится в предынфарктном состоянии

 Изначально мужчина не хотел, чтобы история с изнасилованием его дочери стала достоянием...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ