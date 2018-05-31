Свердловский областной суд оставил приговор Владиславу Рябухину без изменений

Свердловский областной суд решил оставить приговор Владиславу Рябухину без изменений. Ранее Кировский районный суд Екатеринбурга постановил признать молодого человека виновным в причинении тяжёлого вреда здоровью по неосторожности, назначив наказание в виде 300 часов исправительных работ и оштрафовав на 400 тысяч рублей.

Обе стороны подали апелляции с целью обжаловать приговор. Прокуратура была не согласна с решением суда, отмечая, что неправильно расценивать действия Рябухина как самооборону. В связи с этим обвинение добивалось ужесточения приговора. По словам Владислава, для него принципиально важно добиться снятия судимости, поскольку сейчас он нелегально проживает на территории РФ и является гражданином Таджикистана. С судимостью он сможет получить российский паспорт только через 8 лет.

Конфликт начался летом 2017 года, когда во время уличной потасовки Рябухин ударил Саргиса Арутюняна в голову за то, что тот первым напал на него. От удара Арутюнян упал на землю и стукнулся головой о бордюр, что вызвало эпилептический припадок. Даже в этой ситуации Рябухин не остался в стороне и вызвал скорую помощь. Заявление Саргис написал не сразу, а спустя полгода, так как проходил лечение в больнице.

Владислав Рябухин не намерен останавливаться на этом и будет добиваться оправдательного приговора.