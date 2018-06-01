На Алтае в школе искусств подросток атаковал двух рабочих

Вечером 5 ноября в селе Ларичиха на Алтае 16-летний юноша напал на двух мужчин. Согласно предварительным данным, орудием убийства является деревянный брус. Погибшим мужчинам было 34 и 40 лет.

Благодаря оперативной работе полиции подозреваемого удалось задержать очень быстро.

Трупы жертв были обнаружены в здании филиала Тальменской школы искусств 6 ноября. Мужчины делали там ремонт. Правоохранительные органы считают, что накануне тремя участниками происшествия употреблялись спиртные напитки. Подросток сначала ушел, но потом вернулся с орудием убийства. Причины конфликта, в ходе которого рабочие были избиты до смерти, пока что не установлены.

Единственный подозреваемый задержан полицией. В кратчайшие сроки ему выдвинут обвинения.

17 января этого года в Алтайском крае подросток убил женщину, разносившую жителям пенсии. Преступник орудовал деревянной палкой и ножом. 54-летняя женщина умерла сразу на месте преступления. В сумке, которую забрал молодой человек, находилось 35 тысяч рублей. Юноша был арестован в тот же день.