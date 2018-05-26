Во Франции задержали 6 человек, которые планировали нападение на президента Макрона

Возраст задержанных колеблется от 20 до 60 лет. По данным, 5 мужчин и 1 женщина имели отношения к ультраправым группировкам Франции.

Во Франции была предотвращена попытка нападения на президента страны Эммануэля Макрона. Сотрудники Главного управления внутренней безопасности задержали 6 человек, которые планирование совершить нападение.

Подозреваемых нашли и взяли под стражу в разных местах. Людей, которые планировали нападение на президента Макрона, задержали в 3 департаментах Франции.

Планировавших нападение на Макрона правоохранители нашли после того, как было начато расследование. На фоне угроз против президента силовики инициировали проверки и нашли подозреваемых.

Деталей и подробностей инцидента правоохранители и власти Франции не сообщают. К расследованию уже подключились сотрудники прокуратуры. Сейчас правоохранители выясняют, насколько серьезными были угрозы для президента и есть ли еще люди, которые готовят нападение на Макрона.