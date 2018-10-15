Новое ЧП на МКС: В российском сегменте один из трех компьютеров управления дал сбой

Сегодня, 16:53 \\ Происшествия

До сих пор специалисты не смогли наладить его работу. Управление приходится производить через два других устройства.

 Зарубежные и отечественные СМИ сообщают срочную новость, согласно которой на МКС произошло новое ЧП. Согласно информации, которую предоставляет источник, снова оно пришлось на российский сегмент. Уточняется, что дал сбой один из трех компьютеров управления. Остальные пока что работают без поломок. Тем не менее, восстановить работу поломанного не удается.

 В своих сообщениях СМИ ссылаются на источник в органах контроля Соединенных Штатов Америки за Международной космической станцией. По этим данным, отказ зафиксировали в модуле "Звезда".

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Автор - Мартина Корф
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